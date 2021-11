Focado em beliscar uma vaga internacional, Ceará tem retornos e desfalque para encarar o Sport – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 12 (AFI) – Depois de ficar cinco jogos sem perder, o Ceará viu sua invencibilidade chegar ao fim na última quarta-feira (10) quando foi derrotado pelo Atlético-GO, pelo placar de 2 a 1 na Arena da Baixada. Mas, já está focado na reabilitação no Brasileirão para quem sabe beliscar uma vaga em alguma competição internacional em 2022 e volta a campo neste domingo (14).

Em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará, que aparece na 12ª colocação com 39 pontos, irá fazer um duelo nordestino contra o Sport, às 19h. O rival não vive um bom momento no Brasileirão e vindo de três derrotas seguidas, aparece dentro da zona de rebaixamento, em 18º com 30.

Para a partida, o técnico Tiago Nunes tem três retornos e um desfalque para armar o time titular do alvinegro. Isso porque, Messias e Luís Otávio cumpriram suspensão na rodada passada e agora, voltam a formar a zaga titular, nas vagas que foram de Gabriel Lacerda e Klaus.

No ataque, Jael também retorna de suspensão e agora irá disputar a titularidade com Rick, que foi o autor do único do Ceará contra o Athletico-PR. Já no meio-campo, o volante Fernando Sobral foi expulso e está de fora. Com isso, William Oliveira que é reserva direto na posição deve começar jogando.

Sendo assim, o Ceará deve ir a campo neste domingo (14) com a seguinte formação: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luís Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira, Fabinho, Marlon e Vina; Mendoza e Jael (Rick).