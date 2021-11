Focado em garantir a permanência, Cuiabá tem dois desfalques para enfrentar o Bahia – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 19 (AFI) – Focado em embalar a segunda vitória seguida para chegar aos 45 pontos e praticamente garantir a permanência na elite do Brasileirão, o Cuiabá volta a campo no próximo domingo (21). Fora de casa, o time mato-grossense enfrente o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h.

Para o duelo, o técnico Jorginho Campos tem dois desfalques certos para escalar o time titular do Cuiabá. Isso porque, o atacante Clayson cumpre suspensão automática depois de levar o terceiro cartão amarelo – de qualquer forma, ele não poderia atuar por pertencer ao time rival.

Além dele, o volante Auremir segue de fora. Ele ainda se recupera de uma lesão no joelho, que já o tirou de combate nos últimos 20 dias. Com Yuri Lima no páreo, Camilo atuou muito bem no setor na última rodada contra o Internacional e tem tudo para começar jogando mais uma vez. Já no ataque, para o lugar de Clayson, Felipe Marques é o favorito.

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Felipe Marques, Max e Jenison. Técnico – Jorginho Campos.