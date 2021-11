Focado no Potiguar de 2022, América-RN renova com seis jogadores que foram titulares na Série D – Futebol Interior

Natal, RN, 18 (AFI) – Depois de confirmar a permanência do técnico Renatinho Potiguar, o América-RN segue seu planejamento para a temporada de 2022, onde irá disputar o Campeonato Potiguar e a Série D. Prova disso, é que na noite desta quarta-feira (17), o clube confirmou a renovação de contrato com seis jogadores.

“A Diretoria de Futebol da gestão Souza já começou a trabalhar e acertou as renovações contratuais do goleiro Samuel Pires, dos zagueiros Jean Pierre e Raniery, dos laterais Felipinho e Leozinho, e do atacante Elvinho.

As negociações para novas renovações e contratações seguem acontecendo. A previsão é de que o grupo alvirrubro se reapresente no dia 29/11 para a pré-temporada que será conduzida pelo técnico Renatinho Potiguar”, postou o clube nas redes sociais.

Os seis, inclusive, foram titulares na disputa da Série D deste ano. Raniery e Elvinho, vinham tratando de lesões, mas foram importantes no decorrer da temporada. Outras renovações e as primeiras contratações devem ser confirmadas nos próximos dias.

A apresentação do elenco para o inicio da pré-temporada está prevista para 29 de novembro e o Campeonato Potiguar começa no dia 9 de janeiro.