Foco na dieta: aprenda a fazer um bolo integral de maçã e canela

Que tal experimentar um bolo delicioso sem sair da dieta? Então já separa os ingredientes para fazer essa receita da Nestlés de bolo integral de maçã com canela. Com tempo de preparo de 50 minutos, ela rende 10 porções para a família inteira se deliciar. Confira:

Ingredientes:

Calda

3 maçãs pequenas sem casca, em fatias

1 pitada de canela em pó

meia xícara (chá) de açúcar

4 colheres (sopa) de água quente

Massa

4 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de açúcar

1 caixinha de Creme de Leite leve

2 ovos

meia xícara (chá) de Leite Desnatado

1 xícara (chá) de farinha de trigo

meia xícara (chá) de farinha de trigo integral

meia colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Preparo:

Calda

Em um recipiente, misture as maçãs com a canela em pó. Reserve.

Em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até ficar dourado.

Junte a água quente e mexa com uma colher de cabo longo.

Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar.

Despeje a calda em 10 miniformas para bolo inglês (10 x 5 x 3 cm) untadas com manteiga e distribua as fatias de maçã reservadas no fundo das formas.

Deixe esfriar.

Massa

Em uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme esbranquiçado.

Junte, aos poucos, o Creme de Leite Leve, os ovos, o Leite desnatado e as farinhas peneiradas até obter um creme homogêneo.

Desligue e junte o fermento em pó, misturando delicadamente.

Despeje a massa sobre as formas reservadas e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que um palito, depois de ser espetado na massa, saia limpo.

Deixe amornar e desenforme.

Espere esfriar e sirva.