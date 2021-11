Fora da Globo, Camila Pitanga fecha acordo com streaming

Após deixar o elenco fixo da TV Globo em 2020, Camila Pitanga fechou um acordo com o HBO Max. A atriz fará alguns projetos no streaming, além de ser produtora executiva de produções, segundo informações de Patrícia Kogut, do O Globo.

O último trabalho da atriz para o grupo foi na segunda temporada de “Aruanas”, onde recebeu por obra. O novo ano da série estreará no GloboPlay no dia 25 de novembro e já foi totalmente gravado.

O HBO Max já anunciou que irá investir em novelas inéditas, mais curtas e ágeis para fisgar o público do streaming, além de novas séries para a América Latina. Outros nomes contratados para a plataforma foram o do escritor Silvio de Abreu e a roteirista Patrícia Andrade.