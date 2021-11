Fora de ‘A Fazenda’, Gui Araújo rebate Anitta e garante que foi verdadeiro: ‘Vou provar’

Eliminado de “A Fazenda” na noite da última quinta-feira (25), Gui Araújo participou do “Cabine de Descompressão” onde descobriu as polêmicas em que esteve envolvido durante o confinamento.

“Só pra te introduzir sobre o que você falou de cancelamento. Você falou que queria uma real e você foi cancelado. Praticamente, todas as suas ex vieram a público falar. Então, a gente foi de Anitta a Gabi Brandt e as mães delas”, explicou Lucas Selfie.

“Ela deu a definição no Twitter de ‘mitomania’, que, inclusive, foi a palavra que mais atribuíram a você. […] Praticamente, todas as histórias que você falava lá, as pessoas falavam aqui que não tinham acontecido. Teve uma mais grave que acho que tomou mais proporção de você contando um relacionamento em códigos. Não sei se podia”, completou o apresentador ao explicar o pronunciamento de Anitta nas redes.

“Até podia né”, rebateu o ex-peão ao ouvir as acusações. O influencer ainda afirmou que tudo o que disse no reality rural foi verdade.

“São verdades! Eu me relacionei depois que terminou. Eu solteiro e a pessoa solteira. Jamais [fiquei com ela em outro relacionamento], pelo contrário”, iniciou.

“Eu vou estar aqui fora agora, né? Então, eu vou ter a chance de provar passo a passo disso, porque eu me relacionei, realmente, com a Anitta, tá ligado? Esse talvez ninguém saberia, mas era uma coisa que quando terminou eu fui o primeiro a saber. Então, não foi em nenhum momento traição de ambas as partes. Eu não tava com ninguém também. São fatos. […] Se tiver que vier a público, contar, expor, falar, mostrar provas, vai ser muito chato, mas eu vou ter que fazer, entendeu?”, completou.

Anitta negou tudo!

Durante sua participação no podcast “PodCats”, a cantora rebateu os comentários de Gui Araújo dentro de “A Fazenda” e ainda afirmou estar chocada com o que ele falou sobre o relacionamento dos dois.

“Eu fiquei ‘cara, que loucura é essa’. Só que assim, eu tô pouco me lixando pro que vão falar, se vão falar […]. A pessoa expondo um monte de gente, cês vão ficar defendendo macho atacando mulher? Eu não aguento ver esse negócio não“, disse.

“E aí vai o povo ficar atacando as mulher. Então o ‘rei do camarote’ tá certo, falando um monte de… Tem três mulher falando que a pessoa tá mentindo, mas não, o rei santão lá só porque é um boy“, finalizou.

Veja os vídeos: