Fort Atacadista tem 260 empregos em Jundiaí; veja cargos

A Fort Atacadista, uma das maiores redes varejistas do Brasil no ramo alimentar, está com mais de 260 vagas de emprego para sua primeira loja no estado de São Paulo. A expectativa é grande tanto para a população quanto para os futuros funcionários da empresa. A inauguração está programada para o primeiro trimestre de 2022. Confira como se candidatar!

Fort Atacadista anuncia vagas de emprego

Pertencente ao grupo Pereira, a Fort Atacadista é a maior rede que compõe o grupo, possui mais de 45 lojas espalhadas por três estados brasileiros (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina e também no Distrito Federal).

As vagas a serem preenchidas são para as funções de Repositor, Depósito, Auxiliar Administrativo e Operador de Caixa. Para todas as oportunidades é exigido que os interessados possuam ensino médio completo. Experiência na função será um diferencial.



A empresa não divulgou nenhuma informação referente aos salários, mas acredita que sejam compatíveis ao teto de mercado.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em participar do processo de seleção deverá comparecer ao seguinte endereço: Rua Prudente de Moraes nº 377, Jundiaí – SP, entre os dias 17 e 19 de Novembro, das 8h às 17h.

No momento da entrevista é obrigatório estar portando documentos pessoais e currículo atualizado impresso.

Serão entrevistados em torno de 100 interessados para o preenchimento das vagas, por isso, fique atento aos horários e locais de realização das entrevistas, procure chegar com antecedência e portando os documentos necessários.

