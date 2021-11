Fortaleza 1 x 0 Palmeiras – Tricolor do Pici interrompe sequência negativa e entra no G4 – Futebol Interior

São Paulo, SP, 20 (AFI) – Nesta noite de sábado, o Fortaleza recebeu o Palmeiras às 19h, na Arena Castelão e venceu por 1 a 0. Destaque para Robson Fernandes, autor do gol da vitória. Com o resultado, a equipe encerra a sequência negativa de cinco jogos sem vencer e esboça uma reabilitação na reta final da competição.

A equipe voltou ao G4 e agora está com 52 pontos. Já o Palmeiras segue em terceiro com 58.

O JOGO

A partida começou equilibrada. O Fortaleza apostou em trocas de passes rápidas, tentando dar agilidade às investidas ofensivas, e assim chegou à finalização perigosa de Matheus Jussa, rente à trave, aos sete minutos O Palmeiras deu o troco aos nove minutos, Gustavo Scarpa, que mandou por cima do gol.

Os donos da casa voltaram a oferecer perigo com Robson, que cortou Mayke e também finalizou por cima.

Aos 36 minutos, no fim da etapa inicial, Yago Pikachu mandou na área, Benevenuto cabeceou e Weverton evitou o gol do Fortaleza. Porém, na sequência, aos 38, David mandou de longe, Weverton deu rebote para a frente e Robson completou. 1 a 0 para o Fortaleza. O jogo ficou pegado, o Palmeiras ensaiou uma pressão final e só não empatou porque Pikachu cortou em cima da linha uma bola batida por Scarpa.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o jogo foi muito menos movimentado que no primeiro tempo e a primeira chance só apareceu aos 30 minutos, com o Fortaleza. Em cruzamento pela direita, Robson apareceu na primeira trave para finalizar, mas a bola bateu errado na perna do atacante e foi para fora.

Quando a partida parecia resolvida, o Palmeiras conseguiu chegar ao empate aos 44 minutos com Patrick de Paula, o meio campista arriscou de longe, o goleiro aceitou após desvio no morrinho. Porém, Gustavo Gómez atrapalhou no lance e estava em posição irregular, o VAR anulou o gol. Os visitantes ainda tentaram um tudo ou nada e quase chegaram ao empate.Wesley sai na cara do gol, escolheu o canto mas Boeck fez um milagre e evitou o gol