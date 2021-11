Fortaleza confirma data da próxima eleição – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – Nesta semana a comissão eleitoral do Fortaleza definiu os prazos para as eleições no Leão. O pleito ocorrerá dia 11 de dezembro, na sede do clube tricolor, das 8h às 14h.

Poderão votar, conselheiros, sócios-proprietários e sócios-torcedores do Leão com no mínimo dois anos de adimplência ininterrupta. Serão eleitos na data a nova mesa diretoria do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética e Disciplina tricolores.

INSCRIÇÕES

Segundo a comissão, as chapas devem ser inscritas a partir deste dia 19 até 25 de novembro; a impugnação de chapas pode ocorrer de 26 a 29 de novembro, enquanto a comissão julgará recursos entre 30 a 2 de dezembro e as chapas com condições de concorrer serão divulgadas em 8 de dezembro. O presidente Marcelo Paz deve concorrer à Executiva, mas aguarda uma definição jurídica de sua candidatura. Caso contrário, Geraldo Luciano será o candidato. As determinações das eleições são assinadas por Wendell Fábio de Miranda Regadas, primeiro vice-presidente da mesa diretora.