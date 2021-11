Fortaleza deve contar com retorno de Lucas Crispim e Yago Pikachu contra o Corinthians – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 2 (AFI) – Os jogadores do Fortaleza se apresentam nesta terça-feira ao treinador Juan Pablo Vovojda, para iniciar semana cheia de treinamentos visando a partida diante do Corinthians no fim de semana,, sábado 17h no Arena de Itaquera pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o próximo jogo, o treinador do Leão, espera ter as voltas dos meio-campista Lucas Crispim e Yago Pikachu. Crispim trata uma lesão muscular enquanto Pikachu se lesionou no ombro e seguem em recuperação. Outra dúvida é o atacante Robson que se recupera de uma entorse no tornozelo direito.

NO G5

Mesmo com a derrota no fim de semana para o América Mineiro, por 2 a 1 no Estádio Independência, o Leão se mantém entre os cinco primeiros do Brasileiro, com vaga na Libertadores de 2022, com 48 pontos, 29 jogos, e 14 vitórias sete pontos à frente do Inter, sexto colocado com 41 pontos. O jogador Tinga, que vem se recuperando de lesão e quem vai falar à imprensa nesta terça-feira.

O técnico argentino destacou que será importante o Fortaleza ter uma semana para treinar, até o próximo jogo.

“Teremos uma semana para trabalhar, fazer nosso melhor para corresponder no próximo jogo. Depois do Corinthians; depois, dia 10, quarta-feira, o Leão recebe o São Paulo no Castelão e dia 13, sábado encara o Bragantino Red Bull, em Bragança Paulista, antes do clássico-rei dia 17, contra o Ceará na Arena Castelão.

JOGO DO TURNO

No jogo do primeiro turno, julho na Arena Castelão o Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0, gol de Robson. Neste jogo o Leao jogou com: Felipe Alves (Marcelo Boeck); Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Ronald, Felipe, Matheus Vargas (Osvaldo), Lucas Crispim e Yago Pikachu; Robson e David (Romarinho). Técnico: Juan Vojvoda. O Timão: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Roni), Vitinho (Ángelo Araos) e Gabriel; Mateus Vital (Luan), Gustavo Silva (Marquinhos) e Jô (Felipe Augusto).

Técnico: Sylvinho.