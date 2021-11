Fortaleza enfrenta o Santos querendo retornar ao G4 do Brasileirão – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Empolgado pela vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, o Fortaleza busca mais um resultado positivo nesta quinta-feira, contra o Santos, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada. O time tem a chance de retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro.

Em quinto lugar, com 52 pontos, o Fortaleza precisa ganhar e ainda torcer para o rival Ceará não perder para o Corinthians, na Arena Castelão. Em caso de empate, o time paulista teria que ser derrotado.

“É pensar jogo a jogo. A gente precisa fazer um bom jogo contra o Santos para conseguir a vitória. A cada jogo temos que dar o máximo, se entregar, não se poupar. Cada jogo será final. Temos que estar concentrados”, disse o lateral-direito Tinga.

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o último treinamento antes do jogo na tarde desta quarta-feira, no CT do Palmeiras. Mudanças vão acontecer em relação ao time que iniciou a última partida.

O volante Éderson se recuperou de dores no tornozelo e retorna, assim como o meia Lucas Lima, que não enfrentou o Palmeiras por questões contratuais. Depois de iniciar no banco de reservas, Lucas Crispim deve voltar a ala esquerda.

Por outro lado, Juan Pablo Vojvoda tem dois desfalques para esse jogo. O lateral-direito Daniel Guedes pertence ao Santos e o volante Matheus Jussa recebeu o terceiro cartão amarelo.

O provável Fortaleza é: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson.