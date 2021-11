Fortaleza mira vitória sobre o Corinthians para se aproximar da Libertadores – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 05 (AFI) – A derrota para o América-MG, por 2 a 1, em Belo Horizonte, já ficou no passado. O foco agora do Fortaleza é o confronto direto deste sábado, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, a partir das 17 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na quinta colocação, com 48 pontos, o Fortaleza não corre o risco de ser ultrapassado pelo Corinthians, que vem logo atrás, com 44. Uma vitória coloca o time provisoriamente no G4, já que o Red Bull Bragantino só entra em campo no domingo.

Mais do que isso. Um resultado positivo deixa o time cearense a oito pontos de uma vaga para a Libertadores se for levar em conta a média histórica de pontuação para o G6 entre os anos de 2011 a 2020.

DESFALQUES

A tarefa, porém, não será fácil. Além de superar o Corinthians em estádio que promete estar cheio, o Fortaleza precisa passar por cima de desfalques importantes. São cinco jogadores que não estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O zagueiro Titi e o polivalente Matheus Jussa cumprem suspensão, assim como o volante Éderson, que já não poderia atuar por estar emprestado pelo Corinthians. Os alas Lucas Crispim e Yago Pikachu continuam lesionados e desfalcam o Fortaleza mais uma vez.

“Todos os jogos são difíceis, principalmente fora de casa contra uma equipe muito qualificada como o Corinthians. Mas temos totais condições de chegar lá e fazer um bom jogo. Claro, concentrados. Com bastante humildade. Mas temos tudo para tirar os três pontos lá”, disse o atacante David.

A provável escalação do Fortaleza é: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Jackson; Edinho, Felipe, Ronald, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho.