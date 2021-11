Fortaleza quer manter zagueiro do Botafogo e volante do Corinthians – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Ainda buscando uma vaga direta na Copa Libertadores, o Fortaleza não pretende desmanchar seu elenco para a temporada 2022 e por isso já demonstrou interesse na manutenção de jogadores importantes.

A diretoria tricolor vai tentar contratar em definitivo três atletas que estão emprestados até dezembro: o zagueiro Marcelo Benevenuto (25 anos) e os volantes Éderson (22) e Matheus Jussa (25).

Titular absoluto na defesa tricolor, Marcelo Benevenuto pertence ao Botafogo-RJ e disse recentemente que conversas já foram iniciadas para a sua permanência no Pici. Esse, inclusive, é o desejo do próprio zagueiro. São 40 jogos e quatro gols.

Sem conseguir se firmar no Corinthians depois de aparecer muito bem no Cruzeiro, Éderson foi emprestado ao Fortaleza e se tornou um dos principais jogadores do time. Em 55 partidas, são três gols e três assistências. Essa já é a sua melhor temporada da carreira.

Matheus Jussa não é titular absoluto como os dois companheiros citados anteriormente, mas é bastante utilizado por Juan Pablo Vojvoda, até mesmo por ser polivalente. O volante, que pertence ao Oeste-SP e estava no Internacional antes de chegar ao Fortaleza, disputou 40 jogos e marcou um gol com a camisa tricolor.

Na quinta colocação, com 52 pontos, o Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Brasileirão.