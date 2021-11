Fortaleza recebe o Palmeiras, Galo visita o Juventude e Internacional faz clássico contra o Flamengo – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Neste sábado, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro terá continuidade. Depois de ter começado na quinta-feira, com um jogo solitário entre Red Bull Bragantino e Sport, cinco partidas movimentam o sábado. Serão três jogos às 19h e dois às 21h30. Um dos destaques é o confronto na parte de cima da tabela entre Fortaleza e Palmeiras, que será no Castelão e bota a frente o sexto e terceiro colocado, respectivamente.

O Tricolor do Pici vem de uma sequência extremamente e não vence há cinco jogos, sendo quatro derrotas, fazendo com que despencasse na tabela. Já o Verdão também não vem bem, perdeu os últimos dois jogos, incluindo um clássico para o rival São Paulo. No momento, nove pontos separam os time na tabela (58 a 49).

CHANCE DO GRÊMIO

Lutando contra a degola, o Grêmio enfrenta a já rebaixada Chapecoense. O Imortal ocupa a vice-lanterna com 32 pontos e está a sete pontos do Atlético-GO, primeiro time fora. Se o Tricolor quiser seguir vivo deve ganhar o confronto, ainda mais que o Sport perdeu no início da rodada. A partida será na Arena Condá, ás 19h.

LÍDER EM CAMPO

A cada rodada mais próximo e favorito ao título, o Atlético-MG recebe o juventude, às 19h, no Mineirão. O Galo tem 71 pontos, oito de vantagem para o segundo colocado Flamengo. Já o juventude, ainda briga contra o fantasma do rebaixamento, a equipe soma 39 pontos e ocupa a 15 posição, estando três da degola.

DRAGÃO X VOZÃO

O Atlético-GO, primeiro time fora do rebaixamento, recebe o Ceará, que está em décimo lugar com 45 pontos. Às 21h, no Estádio Castelo do Dragão, o Rubro-negro tenta fazer o dever de casa para se manter na elite.

RIVALIDADE RECENTE

Protagonizando duelos muito disputados recente, incluindo uma decisão de Campeonato Brasileiro na última rodada, o Internacional recebe o Flamengo às 21h30, no Beira-Rio. O Colorado, sétimo lugar com 47 pontos, sonha com uma vaga no G6 para ir para a Liberadores. Já o Rubro-negro, que tem 63 pontos, tenta manter a diferença para o líder Atlético-MG.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA