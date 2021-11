Fortaleza terá vários desfalques diante do Corinthians – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 4 (AFI) – O técnico do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda, contará com vários desfalques para o jogo deste sábado às 17h, diante do Corinthians na Arena Neo Química, do Timão, em Itaquera jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva para Fortaleza, que está na quinta posição com 48 pontos, enquanto que o Corinthians é o sexto colocado, logo abaixo, com 44 pontos ganhos. Ou seja. É um confronto direto por uma vaga na Taça Libertadores de 2022.

PROBLEMAS

Entre os desfalques estão, Yago Pikachu vetado pelo departamento médico do tricolor. Além do jogador, o técnico argentino tem outras quatro baixas contra o time corintiano. São eles Lucas Crispim que segue lesionado; além do defensor Titi, e de Matheus Jussa e Éderson, todos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. O técnico do Leão, não terá ainda Robson que seguem trabalho de tratamento, depois de sofrer entorce no tornozelo.

Porém, a boa notícia é a volta de Tinga ao Tricolor do Pici, recuperado de lesão. Marcelo Boeck; Marcelo Benevenuto, Jakcson e Daniel Guedes; Tinga, Felipe, Gustavb Blanco, Lucas Lima e Bruno Melo; Wellington Paulista e David. Esse pode ser um provável Fortaleza para encarar o Corinthians.