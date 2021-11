Fortaleza x Ceará – Clássico-Rei com outro patamar e sonho por vaga na Libertadores – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – Duas das atuais potências do futebol nordestino, Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla vive bom momento e tem consolidado lugar na elite do futebol nacional.

Fortaleza e Ceará passaram por enorme reformulação administrativa nos últimos anos, acumulando títulos e boas campanhas nos principais campeonatos do país. Consequentemente, a dupla aumentou receita, público nas arquibancadas e não convive com atrasos salariais.

Dentro de campo, a dupla também faz campanha segura, de manutenção na Série A e almeja algo a mais para 2022, como vaga na Copa Libertadores.

O Fortaleza é o atual sexto colocado, com 49 pontos. Enquanto o Ceará aparece logo atrás, em décimo, com 42.

O duelo entre os times é conhecido como Clássico-Rei, com o Ceará tendo vantagem no histórico de confrontos. O alvinegro tem 197 vitórias contra 181 do Fortaleza. Ainda são 208 empates, totalizando 586 jogos em toda a história.

Em 2021, contudo, a vantagem é do Fortaleza. Em seis jogos foram três empates, duas vitórias do Fortaleza e apenas uma do Ceará, com encontros válidos por Campeonato Estadual e Copa do Brasil.

QUEM JOGA?

Quanto aos times, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com reforços para definir o time titular do Fortaleza. Isso porque David retorna de lesão, assim como Felipe Alves e Robson, que cumpriram suspensão na última rodada. Em compensação, Lucas Crispim e Lucas Lima são ausências certas.

Já o Ceará, do técnico Tiago Nunes, terá força máxima para o clássico. Ele não tem nenhum jogador suspenso e ainda contará com o retorno do meia Fernando Sobral, que cumpriu suspensão automática no final de semana passado.