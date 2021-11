Fortaleza x São Paulo – Tricolores se encontram em situações opostas no campeonato – Futebol Interior

Santos, SP, 9 (AFI) – Vivendo momentos completamente diferentes na competição, São Paulo e Fortaleza se encontram pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão. Enquanto o Tricolor tenta firmar uma sequência para pegar uma vaga em alguma competição internacional, o Tricolor do Pici briga ponto a ponto pelo G4. Apesar da disparidade, ambos os times vêm de derrotas. Os donos da casa caíram para o Corinthians por 1 a 0, já o time do Morumbi perdeu para o Bahia pelo mesmo placar.

O Leão está em quinto lugar com 48 pontos, um a menos que o Red Bull Bragantino, dono da quinta posição. Já o São Paulo ocupa a 14° posição e soma 37 pontos. A sete da zona de rebaixamento e a dez da Libertadores, contando G6.

COMO VEM O FORTALEZA?

Vojvoda segue tendo problemas para escalar o time. Isso porque Lucas Crispim e Yago Pikachu seguem se recuperando de lesões e são dúvidas. Ainda perdeu o atacante David no último jogo por lesão muscular. Com isso, Romarinho e Ángelo Henríquez brigam pela vaga no setor ofensivo.

E O SÃO PAULO?

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni terá problemas na escalação. O atacante argentino Emiliano Rigoni, suspenso, e o zagueiro Arboleda, que se apresenta à seleção do Equador para a disputa da próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo não poderão entrar em campo.

No ataque, o treinador já disse que irá com Calleri de titular ao lado de Luciano. Já no setor defensivo, Léo deve fazer a dupla de zaga ao lado de Miranda.