FPF divulga tabela e campeonato começa em 22 de janeiro – Futebol Interior

Curitiba, PR, 23 (AFI) – A Federação Paranaense de Futebol divulgou, na tarde desta terça-feira, 23, a tabela e o regulamento do Campeonato Paranaense de 2022. Com início em 22 de janeiro e término em 3 de abril, o estadual terá a mesma fórmula.

Na primeira fase, as 12 equipes se enfrentam em turno único, classificando os oito primeiros colocados. As duas equipes com menor número de pontos serão rebaixadas para a Segunda Divisão de 2023.

No mata-mata, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro de seus grupos. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será por pênaltis. Poderão ser inscritos 35 atletas e, posteriormente, poderão ser substituídos cinco.

Diferente da edição desta temporada, o campeonato contará com a presença de público nos estádios. O troféu levará o nome de Renato Follador, ex-presidente do Coritiba, que faleceu em julho, vítima da Covid-19.

Clique AQUI para ver a tabela completa.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA:

22/01

16h

​Coritiba FC x Cianorte FC

23/01

16h

São Joseense x Azuriz FC

Londrina EC x Maringá FC

FC Cascavel x Rio Branco SC

Operário FEC x CE União

Athletico Paranaense x Paraná