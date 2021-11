Frango com câimbra? Ana Maria Braga dança funk no ‘Mais Você’; veja vídeo

Ana Maria Braga soltou a funkeira que vive dentro dela no “Mais Você” desta quarta-feira (24). A apresentadora iniciou o programa e se jogou no funk do “Frango com câimbra” que viralizou na web.

Os internautas não deixaram passar o feito da apresentadora e levaram seu nome para os assuntos mais comentados do Twitter. “Eu vivi para ver a Ana Maria Braga lançar um passinho de funk”, comentou um usuário. “Ana Maria quebrando no funk 10h da manhã, amo”, escreveu outro internauta.

Veja o momento: