Furto de celulares acontece dentro de festa no Rio Vermelho

Seis celulares foram furtados na noite desta última quinta-feira (11) dentro da festa ‘Quinta sem Salto’ realizada na boate Pirâmide, localizada no bairro do Rio Vermelho. De acordo com denúncias de participantes do evento, os aparelhos foram levados no meio das apresentações. Apenas 2 aparelhos foram recuperados.

O evento, que está na sua 80ª edição, contou com os shows de Àttøøxxá e TelefunkSoul. Em entrevista ao iBahia, o promoter do evento, Dudu Barros lamentou o ocorrido.

“Essa é 80ª edição da Quinta Sem Salto. Estávamos todos felizes com a realização da festa na Pirâmide no Rio Vermelho, mas infelizmente a noite terminou com furtos de celulares, sem ninguém perceber. Infelizmente, A Quinta Sem Salto não é responsável pela contratação da segurança do evento, mas lamenta o ocorrido e dispõe-se a colaborar junto à Pirâmide e ao publico em qualquer necessidade”, pontuou Barros que destacou que este é o primeiro caso policial dentro das 79 edições anteriores.

Um dos sócios da casa de show – Rodrigo Smith, responsável pela segurança, informou que a empresa Max Fortes atua no local com 25 homens, em pontos fixos e volantes. Ele lamentou o ocorrido e disse que está em busca de mais informações sobre o caso. Smith informou ainda que a partir dos relatos dos denunciantes, a polícia foi acionada.

O iBahia entrou em contato ainda com a assessoria da Polícia Civil, Militar e com a Delegacia do Rio Vermelho para mais informações, mas até o momento não obteve respostas.