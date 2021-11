Fuvae tem vagas de emprego em Varginha; veja cargos

A Fuvae (Fundação Varginhense de assistência aos excepcionais), está disponibilizando novas vagas de emprego na cidade de Varginha – MG. Confira abaixo alguns detalhes sobre os cargos ofertados e alguns requisitos mínimos para poder realizar sua candidatura!

Fuvae anuncia novas oportunidades de emprego

As vagas disponíveis são todas para trabalho na modalidade presencial, sem a possibilidade de realização das atividades Home Office ou na modalidade híbrida.

As novas oportunidades são para os seguintes cargos: secretária, assistente social, terapeuta ocupacional e serviços gerais.



É necessário possuir alguns requisitos mínimos para preencher as oportunidades disponíveis. Confira:

Cargo : Secretária

Residir na cidade de Varginha;

Ter disponibilidade de horário;

Ter boa comunicação e proatividade;

Ensino médio completo;

Conhecimentos básicos pacote Office, Word e excel.

Cargo : Auxiliar de Serviços Gerais

Residir na cidade de Varginha;

Boa comunicação;

Disponibilidade de horário.

Cargos : Terapeuta Ocupacional e Assistente Social

Residir na cidade de Varginha;

Fazer parte do conselho de classe;

Conhecimentos mínimos de informática: office, word e excel;

Disponibilidade de horário.

A empresa não divulgou nenhuma informação com relação aos salários, mas a tendência é que não fuja muito do que o mercado local oferece, assim também deve ser com os benefícios.

Como se candidatar

Os interessados em preencher as vagas deverão enviar seu currículo para o seguinte endereço http://mailto:fuave.apae@gmail.com.br/.

Não esqueça, na hora do envio do e-mail, o currículo deve estar devidamente atualizado, principalmente os telefones e e-mail pessoal, assim como, a experiência profissional, o grau de escolaridade e as qualificações.

