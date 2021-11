Gabi Brandt abre sua geladeira e vira meme na web: ‘Me sentindo menos pobre’

Todo mundo está cansado de saber que a web não deixa absolutamente nada passar despercebido. O meme da vez está com Gabi Brandt que resolveu mostrar alguns detalhes de sua casa para os seguidores no último domingo (21).

Um dos internautas pediu para olhar a geladeira da influencer, que prontamente atendeu ao pedido e tirou uma foto do eletrodoméstico. Ela só não contava que iria viralizar por causa dos produtos encontrados.

Por ostentar nas redes sociais com roupas de grife, inclusive para os filhos, a loira surpreendeu internautas ao mostrar produtos “comuns” aos usuários que esperavam caviar e itens importados. “E o requeijão… Me sentindo menos pobre”, comentou um usuário no Twitter. “Descobri que ela usa o mesmo requeijão que o meu”, pontuou outra conta.

Confira: