Gabriela Pugliesi se diz arrependida de casamento com Erasmo: ‘Era muito imatura’

Gabriela Pugliesi foi sincera ao responder um questionamento nas redes sociais. Um fã queria saber o que a influenciadora mudaria em seu passado e ela confessou que não teria casado com Erasmo Viana.

“É complicado falar isso porque sou a pessoa que acredita que tudo acontece de forma perfeita no tempo de Deus (tempo que a gente não tem evolução para enxergar. Nossa visão é limitada). Mas com certeza eu nunca teria me casado, afinal de contas me separei”, iniciou.

“Eu era muito imatura (casei com 25 anos), e casamento para mim não tinha o significado que tem hoje. Como eu não tive uma família estruturada, pensava que ia ser igual (casar e separar e tudo bem), mas hoje sei que meu sonho é construir uma família e ficar com o pai dos meus filhos para sempre. Acho isso lindo, mas para mim não era uma realidade”, disse.

Apesar do arrependimento, Pugliesi disse entender a finalidade do ensinamento em sua vida. “Precisei de maturidade para entender quem eu sou, quais são os meus sonhos e me livrar de antigos padrões e condicionamentos. Mas claro que continuo acreditando que tudo o que passei foram escolhas minhas, sou responsável por tudo e tirei bons aprendizados”, finalizou.