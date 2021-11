Galo mais perto do título, Fortaleza se reabilita e Grêmio respira – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Neste sábado, cinco jogos movimentaram a 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Com três jogos às 19h, um às 21h e outro às 21h30, as brigas pela Libertadores e rebaixamento se intensificaram.

Destaque para o líder Atlético-MG que segue cada vez mais perto do título. Diante de um Mineirão lotado, o Galo fez 2 a 0 no Juventude. A equipe agora soma 74 pontos, dois a mais que o Flamengo. O time do Sul segue em 16° com 39.

GRÊMIO AINDA VIVE

Lutando contra a degola, o Grêmio fez a lição de casa e bateu a Chapecoense fora de casa por 3 a 1. Agora o Imortal saiu da vice-lanterna e ocupa a 18° posição com 35 pontos e agora está a quatro de sair da degola.

FORTALEZA REAGIU

Com quatro derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas, o Fortaleza se recuperou e bateu o Palmeiras em casa por 1 a 0. Com isso, a equipe de Vojvoda retorna ao G4 e soma 52 pontos. O Verdão, segue na terceira posição com 58.

EMPATE COM GOLS

Às 21h, o Atlético-GO recebeu o Ceará no Castelo do Dragão e ficou no empate em 1 a 1. Com o resultado, o Vozão foi para o oitavo lugar com 46 pontos. O Dragão foi para 15° e tem 40, abrindo quatro da zona de rebaixamento.

MENGO VIVO

Ainda sonhando em “roubar” o título do Galo, o Flamengo visitou o Inter às 21h30 e venceu por 2 a 1. Gabigol e Andreas Pereira marcaram para o Rubro-negro. Com isso, a equipe segue na vice-liderança com 66 pontos. O Colorado segue em sétimo com 47.