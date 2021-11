Gaúcho A2 já tem definidos os dois times do acesso – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 21 (AFI) – O Guarany de Bagé está de volta à primeira divisão do Campeonato Gaúcho após mais de dez anos. Na tarde deste domingo, jogando em seu estádio Estrela D’Alva, em Bagé, o Guarany venceu o Avenida por 2 a 1 e garantiu o acesso.

O Guarany entrou em campo jogando pelo empate já que no “jogo de ida”, disputado em Santa Cruz do Sul, houve empate em 1 a 1, com o time de Bagé tendo melhor campanha em toda a competição.

Time tradicional no interior do Rio Grande do Sul, o Guarany teve como treinador, desde o início da A2 Gaúcha, o ex-atacante Badico (Reinaldo Lopes Costa), muito conhecido nos anos 1990 e que chegou a atuar no Guarani de Campinas.

O curioso é que o outro time da cidade de Bagé que disputou a A2 Gaúcha, Grêmio Bagé, acabou rebaixado.

UNIÃO FREDERIQUENSE CONQUISTOU ACESSO NO DOMINGO ANTERIOR

No domingo anterior, o União Frederiquense, de Frederico Westphalen, já havia conquistado o acesso ao eliminar o Lajeadense.

Agora, Guarany e União Frederiquense irão decidir o título gaúcho da A2 de 2021.

COMO ESTÁ SENDO DISPUTADO O CAMPEONATO GAÚCHO DA A2

O Campeonato Gaúcho da A2 teve início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que foram divididas em dois grupos de oito times que jogaram entre si, dentro do grupo, em turno e returno, com os quatro primeiros de cada grupo passando para essa fase atual, onde Guarany e União Frederiquense eliminaram Avenida e Lajeadense, respectivamente, chegam à decisão com os acessos garantidos.

Igrejinha e Grêmio Bagé foram as equipes rebaixadas nesta competição.

Campeonato Gaúcho – A2

SEMIFINAIS – Jogo de Volta

Domingo – 21/11/2021

Guarany 2 x 1 Avenida