GeekHunter abre mais de 800 vagas para área de tecnologia

A GeekHunter, plataforma de recrutamento especializada na contratação de profissionais de tecnologia, está com mais de 800 oportunidades de emprego em aberto. O foco são em pessoas especialistas em desenvolvimento de software e cientistas de dados. As vagas são para empresas como Ame Digital, Accenture, Grupo FCamara, IBM, Locaweb, Stefanini, Zup Innovation, entre outras.

Os salários oferecidos podem chegar a R$ 26 mil, dependendo do cargo e experiência do candidato. Na plataforma, a maioria das oportunidades são para pessoas desenvolvedoras full stack, back-end e front-end. Já as tecnologias e linguagens mais demandadas são Java, React, Node.js, JavaScript, Python, C#, .NET e PHP. Há também diversas vagas para programadores mobile, cientistas e engenheiros de dados, analistas de Data Analytics e de Business Intelligence (BI). Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 26 mil e há modalidades de contratação PJ e CLT.

Vale ressaltar que mais de 90% das oportunidades aceitam o trabalho remoto. Os interessados devem cadastrar o currículo na plataforma da empresa neste link. Após ter o perfil aprovado, o candidato pode demonstrar interesse pelas oportunidades. No entanto, o processo de seleção também ocorre de forma invertida, ou seja, o candidato se cadastra uma única vez e o seu perfil fica disponível para a avaliação das empresas, que podem entrar em contato para entrevistas. Atualmente, a GeekHunter possui mais de 10 mil empresas cadastradas que buscam novos profissionais de TI no mercado. As informações são da JC Concursos.