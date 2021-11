GeekHunter tem mais de 850 vagas de emprego

A GeekHunter, uma das maiores empresas de recrutamento de profissionais de TI, acaba de disponibilizar mais de 850 vagas de emprego para desenvolvedores de Software e cientistas de dados. Há vagas tanto para companhias do Brasil quanto do exterior.

GeekHunter abre vagas de emprego pelo país

A GeekHunter surgiu em 2015 e traz uma proposta que pretende facilitar a comunicação entre candidatos e recrutadores e ao mesmo tempo satisfação, tudo isso através de algumas ferramentas, tais como machine learning e inteligência artificial. Confira abaixo algumas vagas disponíveis e como se inscrever.

A maior disponibilidade das vagas são para os profissionais das áreas de desenvolvimento: back-end, front-end e full stack. Os profissionais que tiverem interesse em preencher as vagas deverão dominar algumas linguagens e tecnologias essenciais, as mais conhecidas e pedidas do mercado, tais como:



Você Pode Gostar Também:

Java;

JavaScript

Python

Node Js;

React;

C#;

.Net;

PHP.

Contratações

Além dessas oportunidades, a GeekHunter ainda oferece cargos para engenheiro e cientistas de dados, analistas de Data Analytics, business intelligence (BA) e programadores mobile. São diversas as empresas que disponibilizam vagas. Algumas das oportunidades são companhias do exterior, tais como:

Grupo FCamara;

Locaweb;

Stefanini;

Zup innovation;

IBM;

Grupo Fcamara;

Ame digital;

Accenture;

Os salários variam muito e são compatíveis com o que o mercado oferece, podem variar entre R$ 2 mil até R$ 25 mil reais, ainda existem possibilidades de contratação nas modalidades CLT e PJ.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas através do site oficial da GeekHunter através do link. Basta, então, seguir todas as orientações disponíveis na página para se candidatar a um dos cargos.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!