Geekie abre vagas de empregos em São Paulo; veja cargos

Geekie abre vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas de atuações em São Paulo. São diversas oportunidades, com vários benefícios ofertados. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Geekie anuncia oportunidades de emprego

Foram divulgadas pela Geekie, novas oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diversas especializações em São Paulo. Além do salário de acordo com o mercado, a empresa disponibiliza benefícios como convênio médico, convênio odontológico, auxílio creche, home office, horário flexível, seguro de vida e vale refeição. Dentre as vagas abertas, estão os cargos a seguir:

Assistente de Operações;

SDR (Analista de Pré-venda);

Consultor(a) Comercial Educacional;

Estagiário(a) de Performance;

Analista de Comunicação e Diversidade;

Analista Desenvolvedor(a) Jr.;

Analista Desenvolvedor(a) Pl.;

Analista Desenvolvedor(a) Sr.;

Editor(a) de Texto | Biologia;

Editor(a) de Texto | Física;

Product Designer;

Editor(a) de Linguagens;

Consultor(a) Pedagógico(a).



Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na empresa, os interessados devem acessar o link de participação, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado com todos os dados necessários, como por exemplo, experiências profissionais.

