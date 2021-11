Gêmea siamesa desabafa por ‘segurar vela’ para a irmã

O desabafo de uma irmã siamesa chamou atenção e viralizou no TikTok. Lupita, de 21 anos, falou sobre como é ter que ficar “de vela” do namoro da irmã. Nas publicações na rede social, a jovem brinca que sempre “estraga” as fotos de sua irmã e do namorado dela, por estar sempre acompanhando os dois, em razão da condição física.