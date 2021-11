Gerdau abre matrículas para 180 vagas no programa de estágio

A Gerdau abriu as inscrições para o G.Start, seu novo programa de estágio com mais de 180 vagas. As oportunidades estão presentes em vários estados do Brasil, são eles: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As inscrições ficarão abertas até 12 de novembro.

Podem se candidatar estudantes dos cursos Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharias, Economia, Psicologia, Recursos Humanos e áreas correlatas nas modalidades presencial ou EAD com formação prevista para dezembro 2023.

A Gerdau oferece bolsa auxílio, assistência médica e auxílio medicamento, assistência odontológica, telemedicina Einstein Conecta, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade).

As vagas do G.Start – Programa de Estágio da Gerdau estão distribuídas pelas localidades de Minas Gerais (74 vagas), São Paulo (65 vagas), Rio Grande do Sul (19 vagas), Rio de Janeiro (11 vagas), Pernambuco (9 vagas), Bahia (1 vaga), Ceará (1 vaga), Espírito Santo (1 vaga) e Santa Catarina (1 vaga).