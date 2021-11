As vendas pós Black Friday tendem a esquentar o comércio para o Natal, no entanto, para que a sua loja consiga alcançar o cliente considerando esse período, é fundamental que você gere ações corroborando essa objetividade.

Gestão do processo de compra e as vendas de final de ano

O marketing digital, como é de amplo conhecimento, é uma área de inerência ao mercado atual. Principalmente para quem atua de forma online, sendo o e-commerce um dos maiores beneficiados por tais ações.

Entretanto, da mesma forma que o e-commerce é beneficiado, ele também tem que lidar, o tempo todo, com os entrantes no mercado, dada a concorrência em todos os segmentos. Dessa forma, é fundamental que você direcione suas ações de marketing digital para que a sua empresa se destaque de maneira orgânica e positiva.

Ações ativas e acompanhadas



Sendo assim, faça ações ativas que objetivem o valor da marca e a fidelização do cliente. Entretanto, no mercado atual não basta o marketing digital atrair os clientes, é necessário que todos os fluxos de uma empresa amparem essa necessidade.

Mantenha atualizado o seu funil de vendas, verifique a sua gestão de logística e, principalmente, analise o seu giro de estoque. É fundamental que a empresa possua o produto anunciado em estoque e faça a correta gestão da logística.

Identifique os gargalos

Por isso, é pertinente que o lojista acompanhe todos os fluxos das lojas para evitar gargalos como a ausência do produto ou uma entrega que não será efetuada, após todo o processo da venda.

Muitas empresas não apenas reservam o valor do pagamento no cartão de crédito; elas permitem que o cliente consiga efetuar a compra. Somente após todas as etapas, o cliente recebe a informação de que a empresa não poderá realizar a entrega ou o produto não está disponível. Isso gera uma grande frustração para uma empresa. Visto que o cliente terá de aguardar um estorno por causa de um processo de compra que deveria ter sido barrado em algum momento.

Por conseguinte, esse cliente pode reclamar na internet e essa reclamação pode ser reproduzida por diversas vezes, de modo que a imagem da empresa, que foi construída de forma minuciosa, se torna ineficiente e negativa.

Se antecipe às demandas

Por isso, se antecipar às demandas é mais fácil do que reverter a insatisfação do cliente, e, ainda assim, o marketing digital precisa de um apoio da gestão holística, já que a gestão deve ser feita pensando em toda a entrega que é feita ao cliente e não apenas por uma área.

Portanto, assim como essa é uma oportunidade de bons negócios, também requer efetiva gestão por parte de todos os fluxos, considerando os processos de vendas e o atendimento pós-venda. Assim sendo, tudo o que envolve a empresa internamente, em algum momento, irá chegar até o cliente, por isso, a gestão dos processos é fundamental para as demais estratégias.