Getúlio garante Avaí focado para “jogo mais importante” da temporada – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 24 (AFI) – O Avaí segue a preparação para o último duelo do Campeonato Brasileiro Série B. Dependendo de suas próprias forças para conquistar o acesso à elite, o atacante Getúlio salientou a importância do jogo para coroar a boa campanha.

“É o último e o mais importante compromisso da equipe. Estamos focados e vamos com tudo em busca da vitória para conquistar o acesso”, garantiu o jogador que é formado nas categorias de base do Avaí e tem sete gols no campeonato.

O técnico Claudinei Oliveira comandou mais um treino nesta quarta-feira e as únicas ausências ficaram por conta de Jean Cleber e Diego Renan, que sofreram lesões e estão fora do último jogo.

Por outro lado, o experiente lateral-direito Edílson treinou normalmente após pancada no pé e está à disposição. Alívio para Claudinei, que seria obrigado a improvisar no setor caso o jogador não tivesse condições.

Ao vencer o Náutico por 2 a 1, o Avaí voltou ao G-4, na terceira colocação com 61 pontos, e só depende das suas forças para se garantir na Série A em 2022. O time encara o Sampaio Corrêa no domingo, às 16 horas, pela 38.ª e última rodada.