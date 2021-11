Gilberto Gil disputa vaga na Academia Brasileira de Letras

A Academia Brasileira de Letras elege nesta quinta-feira (11) o ocupante da cadeira 20 e Gilberto Gil disputa a vaga que foi do jornalista Murilo Melo Filho, morto em maio do ano passado.

Gil disputa a vaga com o poeta e compositor Salgado Maranhão. Independentemente de quem vença, a Academia terá um número maior de negros. Hoje, conta apenas com o acadêmico Domício Proença Filho.

O cantor baiano é favorito a conseguir a vaga, de acordo com o jornal O Globo. Gil havia sido convidado pelos acadêmicos para se candidatar para a vaga de Alfredo Bosi, com quem tinha certa proximidade. Acabou, no entanto, preferindo disputar a vaga de Melo Filho.