Giovanna Ewbank leva susto após ser ‘atacada’ por um bode

“Eu fui pegar as frutas para ajudar os bodes a comerem. De repente, os bodes começam todos a vir atrás da gente, eu tive que sair correndo com as crianças no colo, o Zyan gritando, a Titi chorando e os bodes atrás dando cabeçada. Nunca mais voltei. A gente teve que sair correndo parquinho. Era para ser uma interação das crianças com o bode, mas virou um terror” conta a atriz sobre a situação inusitada que viveu.