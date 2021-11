Girl from babados: todas as tretas de Anitta durante sua passagem pelo Brasil

Anitta chegou ao Brasil no último dia 21 de novembro e em apenas uma semana já conseguiu movimentar a mídia e a web com diversos “babados”. O iBahia separou uma lista completa para você colocar o assunto em dia. Confira:

Anitta x Bolsonaro



A “língua de chicote” de Anitta estrala mais uma vez e a cantora não poupou críticas ao presidente Bolsonaro. Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, a “Girl From Rio” rebateu comentários do chefe de Estado sobre suas lives educacionais de política.

“É isso mesmo presidente, eu e mais da metade dos brasileiros não sabemos quais são os três poderes. Não sabemos, por exemplo, o dever do senhor, que ao invés de ficar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço das coisas, olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa salvação da economia”, disse Anitta com ironia.

Doação de ex

Em solo brasileiro para cumprir uma agenda de trabalho, Anitta arranjou um tempo para participar do podcast “PodCats”, onde revelou que indica seus ex-namorados para suas amigas.

“Eu sou amiga de todos os ex. Ligo para as minhas amigas e indico. Falo ‘fica com esse que é mara’. Elas perguntam por que eu terminei, e eu digo ‘porque eu sou maluca, mas vai’. Às vezes eu cato o que combina, mas tem uma outra que me ligou perguntando se eu me importaria, e eu disse que ela tinha que casar. Fiz até um teste e mandei para ele ‘ih, tá gatinho’, e ele respondeu sério com só um like. Tenho várias amigas que namoram ex. A Pocah é casada com meu ex, e eles estavam lá em casa ontem. Se eu quisesse estar com o cara, não teria terminado”, disse a poderosa.

Negou, mas apagou!

Anitta recebeu amigos em sua casa para uma pequena comemoração. Entre os presentes estavam Juliette e Daniel Trovejani, affair da ex-BBB.

A vencedora do reality e o empresário já estiveram no meio de uma polêmica quando foram flagrados juntos em um passeio de barco, na época boatos de uma traição por parte de Daniel tomaram conta da web. Anitta, através de suas redes sociais tratou de negar as informações.

“Esse namoro de Daniel já tinha terminado antes mesmo dele ver a Juliette pessoalmente pela primeira vez. E quem falar diferente tá querendo um biscoitinho” disse a cantora que comentou que queria “consertar uma informação” a respeito de seus “amigos e irmãos”. Anitta apagou o post pouco tempo depois.

Ficada com ator



Após questionar se Arrascaeta estava solteiro, Anitta tirou a mira do jogador e apontou para Bruno Montaleone, galã de “Verdades Secretas 2”. Os dois terminaram a festa, dada pela cantora, juntos. As informações são do Jornal Extra.

Ainda segundo o jornal, não foi só Anitta que ficou impressionada com a beleza do ex de Sasha Meneghel, sua amiga Nicole Bahls também ficou interessada e o ator até exibiu o “tanquinho” na comemoração. Ele ainda teria se encontrado com a funkeira, na casa dela, junto com outros amigos.

Affair de Arrascaeta



O que começou como um flerte em um podcast, quando Anitta mostrou interesse em Giorgian De Arrascaeta, se tornou um encontro após o jogador aparecer na festa de Anitta no fim de semana. Em meio aos rumores da web de que os dois teriam ficado durante a comemoração, Vitória Bellato, affair do atleta, se pronunciou.

“Não precisa me marcar em nada, não. Já sei o quanto palhaça eu sou. Boa noite”, disse a loira.

Na manhã dessa segunda-feira (29), ela voltou as redes e apagou o vídeo publicado anteriormente. Em um comentário de uma publicação ela alegou que estava bêbada quando fez o comentário. “Nossa, gente, bêbada e emocionada. Já apaguei os Stories”, explicou.