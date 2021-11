Globo terá nova faixa para reprisar novelas; ‘O Cravo e a Rosa’ será a primeira reprisada

Comédia romântica inspirada no clássico ‘A Megera Domada’, de William Shakespeare, e com referências da novela ‘O Machão’, de Ivani Ribeiro, ‘O Cravo e a Rosa’ é ambientada na São Paulo dos anos 1920 e narra o tumultuado romance entre o rude caipira Julião Petruchio (Eduardo Moscovis) e a geniosa Catarina Batista (Adriana Esteves), mulher rica e moderna, com ideais feministas. Filha do banqueiro Nicanor Batista (Luís Melo), ela é conhecida como ‘‘fera’’ por botar todos os seus pretendentes para correr. C