Globo volta atrás e Camila Queiroz participa de especial do ‘Fantástico’; entenda

Camila Queiroz terá um momento de despedida da TV Globo. A emissora voltou atrás e confirmou a participação da atriz no tradicional “Amigo Secreto” realizado pelo “Fantástico”.

Dias atrás, ela tinha sido excluída do especial de fim de ano, mas a produção da revista eletrônica fez um pedido de exceção para a direção da Globo que cedeu. As informações são do site “TV Pop”.

Ainda de acordo com o portal, houve uma autorização especial para que as imagens de Camila possam ser exibidas no especial que irá ao ar em dezembro, a atriz já tinha gravado sua troca de presentes antes de ser demitidas do elenco de “Verdades Secretas 2”.