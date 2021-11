Gloria Groove anuncia que ‘Lady Leste’ terá cinco parcerias

Gloria Groove estava falando sério quando afirmou que a “Bonekinha” não sabe brincar. Ela chegou ao topo com “A Queda” e agora promete repetir o sucesso com “Leilão”. O novo single da atual maior drag qeen brasileira foi lançado na manhã desta sexta-feira (26) e faz parte do poderoso álbum ‘Lady Leste’.

Questionada sobre estar vivendo a melhor fase de sua carreira, a cantora pontuou: “É uma coisa que ninguém esperava. Eu já tratava esses trabalhos como coisas que viriam uma após a outra. Claro que me sinto pressionada para entregar Leilão lá no topo, mas é melhor ficar ansiosa por um sucesso meu e nao ficar se comparando. que bom focar em me superar e testar os meus limites”.

“Com uma sonoridade mais voltada pro hip hop, avanço na discussão acerca da valorização do meu nome, minha marca, minha carreira. O tom debochado-ostentação convidando para um suposto leilão ilustra a sensação de ser uma figura incomum na indústria e estar crescendo de forma improvável em um mercado dominado por grandes corporações”, explica Gloria Groove.

Foto: Divulgação

“Só agora estou conseguindo colocar de pé uma ‘era’ como o adolescente fã de divas pop sempre sonhou”, disse Gloria durante coletiva de imprensa na qual contou com a participação do iBahia.

Em seu novo trabalho, a cantora analisa o seu próprio sucesso e manda um papo ousado e corajoso para as grandes empresas que se interessam por Gloria Groove como uma marca.

“Sei que sou uma artista que rompe barreiras em diversos níveis e me fascina ver a curva do meu processo de amadurecimento e valorização como artista nessa indústria. Quando comecei a apostar no meu trabalho como drag queen, todas essas oportunidades eram apenas sonho. ‘Leilão’ é o meu jeito de dizer que tenho confiança em meu trabalho, que sei que é fruto do meu esforço, e que merece sim reconhecimento à altura”, afirma.

Gloria ainda entregou um super spoiler durante a coletiva: ‘Lady Leste’ contará com cinco parcerias. Será que um feat com Anitta vem aí?