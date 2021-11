Goiás compra carga total de visitantes e promete ‘invasão’ contra o Guarani – Futebol Interior

Goiânia, GO, 17 (AFI) – Muito próximo do acesso, o Goiás encara a partida contra o Guarani como ‘final de campeonato’ e promete invadir o estádio Brinco de Ouro da Princesa com seus torcedores na próxima segunda-feira, às 20 horas, pela 37ª rodada da Série B. Para isso, o time goiano comprou todos os ingressos destinados à torcida visitante.

O presidente Paulo Rogério Pinheiro informou que todas as entradas da torcida goiana foram compradas e serão distribuídas gratuitamente ao torcedor que for à Campinas, no interior de São Paulo. Para isso, basta comparecer ao Serrinha e comprovar que irá ao jogo. A tendência é que mais de mil torcedores façam isso até o próximo domingo.

O confronto é direto e por uma vaga dentro do G4 da competição. O Goiás é o terceiro colocado, com 61 pontos. Com mais uma vitória o time garantirá o acesso à Série A de 2022. Em contrapartida, o Guarani é o quarto colocado, com 59 pontos.

Até agora, Botafogo e Coritibha já garantiram vaga na elite do ano que vem. Restam duas vagas para cinco times: Goiás (3º), Guarani (4º), Avaí (5º), CRB (6º) e CSA (7º).

O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL, assim como a RÁDIO FUTEBOL INTERIOR transmitirá o confronto entre Guarani e Goiás na segunda, a partir das 19 horas.