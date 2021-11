Goiás conquista acesso e ‘elimina’ Guarani; CRB ainda sonha – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Buscando o acesso à elite do futebol brasileiro, o CRB fez valer o mando de campo no Rei Pelé e venceu o Vitória por 3 a 1, na noite desta segunda-feira, pela 37ª rodada da Série B. Com o resultado, o Galo chegou aos 60 pontos e aparece na quinta posição. Já o Rubro-Negro segue na zona de rebaixamento, com 40 pontos.

O Goiás vai jogar a Série A em 2022! Na noite desta segunda-feira, o Esmeraldino foi até o Brinco de Ouro e venceu o Guarani por 2 a 0, pela 37ª e penúltima rodada da Série B. Com o resultado, a equipe goiana chegou aos 64 pontos e carimbou o passaporte rumo à elite do futebol brasileiro. Já o Bugre é o sétimo colocado, com 59 pontos.

GALO AINDA SONHA

As equipes fizeram um início de jogo em ritmo acelerado. Primeiro, o CBR não deixou o torcedor se acomodar na arquibancada e, com menos de um minutos de bola rolando, abriu a contagem em cobrança de falta de Renan Bressan.

Passado o susto inicial, foi a vez do Vitória partir para o ataque. Fabinho e David pararam no goleiro Diogo Silva. Até que, aos 15 minutos, Fernando Neto acertou um belo chute de fora da área, no ângulo da meta adversária, para deixar tudo igual no marcador. Depois do empate, o Leão se manteve mais no campo ofensivo, mas não conseguiu ser efetivo. Enquanto o Galo esbarrou na falta de criatividade. E o 1 a 1 prevaleceu até o intervalo.

Na volta do intervalo, o enredo do início do segundo tempo foi praticamente o mesmo da etapa inicial. Logo aos três minutos, Celsinho fez o cruzamento da direita para Renan Bressan recolocar o CRB na frente: 2 a 1. Na sequência, Fernando Neto também teve a chance de marcar o segundo, mas mandou para fora.

A partir daí, o jogo seguiu sem grandes oportunidades até que, aos 29 minutos, Diego Torres cobrou falta com veneno, Lucas Arcanjo fez a defesa parcial e no rebote Pablo Dyego anotou o terceiro do time da casa.

Goiás conquista acesso contra Guarani

DEU ESMERALDINO!

O Guarani comandou as ações e teve mais finalizações durante o primeiro tempo, mas viu o Goiás ser mais eficiente e construir o resultado ainda antes do intervalo. Pelo bugre, Pablo, aos cinco, desperdiçou boa oportunidade. Na resposta rápida, o Esmeraldino abriu o placar em cobrança de falta de Elvis, aos sete.

Tentando o empate, o time da casa assustou novamente com Pablo e Régis, que pararam no goleiro Tadeu, e nas finalizações perigosas de Lucão do Break e Bruno Silva. Mas, aos 28, a equipe goiana voltou ao ataque e foi fatal mais uma vez. Após cruzamento de Artur, Nicolas fez o cabeceio certeiro para ampliar o marcador. Nos minutos finais, o Guarani ainda teve chances com Bidu, Júlio César e Pablo, mas não conseguiu diminuir a vantagem adversária.

Depois das conversas nos vestiários, o ritmo do jogo diminuiu. Índio e Andrigo arriscaram para o Bugre. Enquanto Nicolas e Dadá Belmonte responderam para o Goiás. Aos 34, Lucão do Break teve mais uma oportunidade para o Guarani, mas Tadeu novamente fechou o gol. E, aos 42, Dieguinho por pouco não marcou o terceiro do Esmeraldino. Mas o 2 a 0 seguiu no marcador até o apito final.