Goiás recebe apoio da torcida antes da “decisão” contra o Guarani – Futebol Interior

Goiânia, GO, 20 (AFI) – Com os portões da Serrinha abertos, o Goiás recebeu o apoio da torcida durante o treinamento da última sexta-feira antes da viagem para Campinas, onde faz o confronto direto com o Guarani, nesta segunda-feira.

A atividade foi tranquila e depois os torcedores que compareceram na Serrinha puderam entrar no gramado e tiveram contato com alguns jogadores, como o goleiro Tadeu, que tirou foto e distribuiu autógrafos.

A delegação alviverde embarcou neste sábado sem o atacante Alef Manga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o técnico Glauber Ramos tem os retornos do lateral-direito Apodi e do meia Fellipe Bastos.

O lateral-esquerdo Hugo ainda é dúvida, assim como o meia Luan Dias, que sentiu o tornozelo durante o aquecimento na atividade da última segunda-feira.

A provável escalação do Goiás é: Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo e Artur (Hugo); Rezende, Caio Vinícius, Fellipe Bastos (Luan Dias) e Élvis; Dadá Belmonte (Apodi) e Nicolas.

Na terceira colocação, com 61 pontos, o Goiás precisa de uma vitória em Campinas para garantir o acesso de forma antecipada sem depender de outros resultados. O Guarani vem logo atrás, em quarto lugar, com 59.