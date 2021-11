Goiás vai buscar STJD por homofobia sofrida por atacante; Remo pede desculpas – Futebol Interior

Goiânia, GO, 16 (AFI) – O Goiás não vai deixar barato a homofobia sofrida pelo atacante Nicolas na vitória por 1 a 0 para cima do Remo, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time esmeraldino avisou que acionará o STJD visando uma possível punição ao clube paraense, causada por pessoas que se dizem torcedores.

O Remo, no entanto, agiu rapidamente e também publicou uma nota oficial pedindo desculpas ao jogador e contestando a atitude de sua torcida.

Nicolas foi alvo de cantos homofóbicos

Confira a nota oficial do Goiás:

O Goiás Esporte Clube repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido no jogo de ontem contra o Remo, onde o atacante Nicolas sofreu ataques homofóbicos por parte de pessoas que se dizem torcedores. Somos um clube de todos e não compactuamos com esse tipo de comportamento. Homofobia é crime e não deve ser tolerada. Tomaremos as medidas cabíveis para combater o ocorrido e estamos dando entrada em uma notícia-crime no STJD.

Veja a nota do Remo:

“O Clube do Remo lamenta e repudia qualquer canto ou manifestação de caráter homofóbico por parte de alguns de seus torcedores na partida da última segunda-feira (15), diante do Goiás, no Banpará Baenão.

O clube manifesta seu pedido de desculpas ao atleta Nicolas, a equipe do Goiás e a todos que se sentiram ofendidos por este lamentável comportamento.

Reiteramos nosso repúdio a quaisquer gestos de preconceito e reforçamos que, a diretoria azulina realiza nas redes sociais e estádio campanhas contra a homofobia e no combate a qualquer tipo de discriminação.

A intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade.”