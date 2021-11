Goiás vai exercer direito de compra da dupla que brilhou na Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 26 (AFI) – Com o acesso garantido à elite do Brasileirão, o Goiás se mexe nos bastidores para não perder seus principais jogadores. A compra definitiva dos atacantes Alef Manga e Nicolas é uma das prioridades.

Em entrevista ao repórter Alexandre Ferrari, do jornal O Popular, o presidente Paulo Rogério Pinheiro disse que os dois jogadores estão nos planos para a próxima temporada e serão contratados em definitivo junto aos seus clubes.

Alef Manga, de 26 anos, chegou ao Goiás por empréstimo junto ao Volta Redonda-RJ e marcou dez gols em 33 partidas na Série B, além de contribuir com quatro assistências. Além do Voltaço, o Coruripe-AL também tem parte dos seus direitos econômicos.

Chamado pela torcida de “Cavani do Cerrado”, Nicolas, de 31 anos, pertence ao Paysandu e chegou com a Série B já em andamento. Autor do segundo gol na vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, no jogo do acesso, o atacante entrou em campo 27 vezes e marcou seis tentos, ajudando também com duas assistências.

A dupla, porém, não vai estar junta em campo na despedida do Goiás na Série B, neste domingo, contra o Brusque, às 16 horas, na Serrinha. Nicolas foi expulso contra o Guarani, enquanto Alef Manga retorna de suspensão.

O Goiás é o terceiro colocado da Série B, com os mesmos 64 pontos do vice-líder Coritiba, que entra em campo nesta sexta-feira, contra a Ponte Preta, em Campinas.