Goiás x Ponte Preta – Rival verde, G no escudo…Vai pra cima, Macaca! – Futebol Interior

Goiânia, GO, 01 (AFI) – Pressionada contra o rebaixamento, a Ponte Preta visitará o Goiás nesta terça-feira, às 21h30, no Serrinha, em Goiânia (GO), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Não faltam motivações à Macaca, entre elas o fato do adversário ser alviverde e carregar e letra ‘G’ em seu escudo, que lembram muito o arquirrival campineiro Guarani.

A Ponte vem de péssimo resultado no final de semana, quando não saiu de um empate sem gols com o Vitória, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Com a igualdade, a Macaca ficou em 15º lugar, com 38 pontos ganhos – três a mais que o Londrina, 17º e primeiro time dentro da zona do descenso.

Já o Goiás não vence há duas rodadas e na última semana optou pela demissão do experiente Marcelo Cabo, que foi pego de surpresa com a decisão. Auxiliar da casa, Glauber Ramos é quem dirigirá o time na reta final da Série B. O Goiás é o quarto colocado, com 53 pontos – dois a mais que o CRB, quinto colocado, com 51 pontos.

Ao mesmo tempo em que a Macaca precisa da vitória contra o rival alviverde, ela também pode ajudar o arquirrival Guarani na briga pelo acesso. Isso porque o Bugre é o sexto colocado, com 49 pontos e precisa que o Goiás, quarto, tropece para diminuir a distância para o G4.

GOIAS COM MUDANÇAS

O Goiás deverá ter mudanças para voltar a vencer. Na lateral-direita, Apodi cumpriu suspensão automática na última rodada e reassume o posto. Por isso, Diego, que é volante, volta ao meio-campo e Caio Vinicius ficará como opção no banco de reservas.

Outra mudança deverá acontecer no meio-campo, com a entrada de Rezende no lugar do experiente Fellipe Bastos. No restante, o time deverá ter a mesma base que empatou com o Botafogo.

PONTE PODE TER MUITAS NOVIDADES

O futebol apático no empate com o Vitória pode fazer com que o técnico Gilson Kleina opte por mudanças na formação titular da Ponte Preta.

Na defesa, Rayan deixou o campo no segundo tempo com câimbras e pode ser preservado diante do desgaste físico. Se isso acontecer, Ednei deverá formar dupla de zaga com Fábio Sanches.

No meio-campo, o Yago Henrique também sofre com desgaste físico e será reavaliado pelo departamento médico. Se vetado, André Luiz e Lucas Cândido surgem como opção no elenco. Ainda no setor, Léo Naldi cumpriu suspensão automática e naturalmente reassume o posto de titular.

Por fim, no ataque, Moisés, destaque do time na Série B, recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Fessin e Iago brigam para começar a partida ao lado do contestado Richard e de Rodrigão.