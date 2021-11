Governo do RS autoriza e Inter x Grêmio poderá contar com 25 mil torcedores – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 03 (AFI) – O Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizou, nesta quarta-feira, a ampliação de 30% para 50% da capacidade do público dos estádios. O decreto oficializando a decisão será publicado na sexta-feira.

“Gabinete de Crise tomou a decisão de liberar até 50% do publico nos estádios, mantido o distanciamento previsto entre as pessoas. A operacionalização ocorrerá em parceria com a @OficialFGF. O decreto com as novas regras será publicado ao longo da sexta-feira”, comunicou o Governo do Estado.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) havia solicitado a permissão para 60%. O limite deve continuar aumentando em breve. A decisão já valerá para o clássico entre Internacional e Grêmio, no sábado, às 19h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

COM TORCIDA DO GRÊMIO?

O Inter já iniciou a venda 15 mil ingressos e, com a liberação, terá um novo lote. O público total poderá ser de até 25 mil torcedores.

Neste momento, a torcida do Grêmio está proibida de entrar nos estádios por uma liminar aceita pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da invasão dos torcedores. Entrentanto, cabe recurso.

Mesmo que consiga reverter a situação, há a possibilidade do Gre-Nal seja realizado com torcida única após reunião com autoridades.