Governo monta força-tarefa para tentar aprovar PEC

Essa terça-feira (2) pode até ser um dia de descanso para boa parte dos trabalhadores do país. Mas não é assim que membros do Governo Federal estão encarando a data neste momento. De acordo com informações de bastidores, a articulação segue grande por lá. É que eles querem aprovar o documento que abre espaço para o aumento do Auxílio Brasil.

Estamos falando portanto da PEC dos Precatórios. Para quem não sabe, esse é o texto que, se aprovado, vai permitir que o Governo Federal tenha um espaço maior no teto de gastos. E seria justamente assim que eles pretendem pagar o valor turbinado do programa no próximo ano.

A votação da PEC dos Precatórios está marcada para acontecer nesta quarta-feira (3). De acordo com informações de bastidores, o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) vem dizendo internamente que é “agora ou nunca”. Caso o texto não passe, vai ser muito difícil aprovar depois.



Por isso mesmo, membros do Palácio do Planalto estão montando uma espécie de força-tarefa. Segundo informações da imprensa, os chefes das pastas da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Secretaria de Governo, Flávia Arruda e da Cidadania, João Roma, estariam organizando toda essa situação.

Entre outras coisas, eles estão exigindo que deputados da base governista não faltem a esta reunião de votação da PEC dos Precatórios. Na semana passada, o texto não chegou a ser votado muito em função das ausências. Esses ministros também estão pedindo para que os prefeitos ajudem nesse processo de pressão nestes deputados.

Votação chave

Essa votação da PEC dos Precatórios vai ser uma chave para descobrir o que vai acontecer não só com o Auxílio Brasil, mas com outros programas sociais do Governo Federal. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

Sem a PEC dos Precatórios aprovada, o Auxílio Brasil não poderá fazer os pagamentos turbinados de R$ 400. E isso quem está dizendo é o próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele afirma que um ponto tem total relação com o outro.

Guedes também alerta para a aprovação da Reforma do Imposto de Renda. Esse segundo texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e está agora no Senado Federal. Só que por lá o texto não está caminhando há semanas.

Auxílio sem PEC dos Precatórios

Caso o Governo não consiga aprovar a PEC dos Precatórios nesta quarta-feira (3), é provável que o Palácio do Planalto opte por um segundo caminho: a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais alguns meses.

No início da última semana, o Presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não ia prorrogar o benefício. “ Querem que a gente prorrogue o Auxílio. Prorrogar até quando? O Governo está no limite”, disse ele.

Só que ele pode ter mudado de opinião dentro de alguns dias. É que de acordo com informações de bastidores, ele não estaria muito confiante na aprovação da PEC dos Precatórios, e por isso, estaria voltando a considerar a prorrogação do Auxílio Emergencial.