Governo registra aumento da procura por entrada no Cadúnico

Membros do Governo Federal estão registrando neste momento um aumento da procura para entradas no Cadúnico. Para quem não sabe, esse é a lista do Palácio do Planalto que reúne as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Esse cadastro deverá ser a porta de entrada para o Auxílio Brasil.

De acordo com esses membros do Governo, o aumento da procura por essa entrada começou ainda no último mês de julho. Para quem não lembra, esse foi o mês em que o Auxílio Emergencial do poder executivo chegaria ao fim. Logo depois, o Planalto decidiu prorrogar o benefício por mais alguns meses.

De qualquer forma, a procura pelo Cadúnico seguiu aumentando nos meses seguintes. O Ministério da Cidadania não chegou a divulgar os números frios, mas entende que o motivo é justamente a alta necessidade de ajuda de boa parte da população neste exato momento. E isso já é um ponto que ninguém discorda mais.



Acontece que o Cadúnico não é a porta de entrada apenas do Auxílio Brasil. Uma série de projetos sociais do Governo Federal exigem que o usuário tenha um perfil nesta lista. E isto acontece não apenas em um nível executivo nacional. Vários estados também estão exigindo essa inscrição para pagar os seus benefícios regionais.

Em São Paulo, por exemplo, o vale-gás estadual exige que as pessoas tenham o Cadúnico atualizado. Em um nível nacional, o benefício que vai ajudar a pagar o botijão também vai exigir a inscrição nesta lista. De uma certa forma, dá para dizer que a alta procura pela entrada, significa apontar que muita gente está em situação de desespero para conseguir alguma ajuda de qualquer esfera do Governo.

Filas nas capitais

E essa alta procura está sendo percebida não apenas por membros do Palácio do Planalto. De acordo com relatos nas redes sociais, pessoas que estão indo aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) também estão sentindo isso.

Segundo esses relatos, há casos de filas quilométricas que estão sendo registradas principalmente nas capitais. Na maioria dos casos esses cidadãos estão querendo atualizar os dados do Cadúnico ou pelo menos criar um do zero.

O caso mais significativo estaria acontecendo na cidade do Recife, em Pernambuco. Por lá, já há relatos de pessoas que estão chegando a dormir na fila nas madrugadas desses centros e mesmo assim não estão conseguindo pegar as fichas.

Cadúnico não garante

Vale sempre lembrar, no entanto, que estar no Cadúnico não garante que a pessoa vá receber o Auxílio Brasil. Ele é a porta de entrada do programa, mas está longe de ser uma garantia para o recebimento do dinheiro.

Mesmo que uma pessoa esteja no Cadúnico, ela ainda precisa obedecer a regra de entrada de estar recebendo menos do que o limite da renda per capita. O Governo Federal ainda não divulgou esses números.

E mesmo que essa pessoa esteja dentro do Cadúnico, e dentro desta renda per capita, isso ainda não vai ser garantia de recebimento. De acordo com membros do Ministério da Cidadania, ainda vai ser preciso verificar a situação orçamentária para confirmar os pagamentos.