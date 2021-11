Governo teme pressão popular por prorrogação do Auxílio Emergencial

O Governo Federal concluiu no final do mês de outubro os pagamentos do seu Auxílio Emergencial. De acordo com as informações oficiais, o benefício chegou ao fim atendendo cerca de 35 milhões de brasileiros que estavam recebendo parcelas que variavam entre R$ 150 e R$ 375. Pelo menos é o que dizem os dados do Ministério da Cidadania.

De acordo com informações de bastidores, uma ala do Governo Federal estaria tentando convencer o Presidente Jair Bolsonaro a prorrogar o Auxílio Emergencial. Eles usam como argumento a ideia de que mais cedo ou mais tarde, as pessoas irão começar a se revoltar contra o fim do benefício.

A avaliação desta ala do Governo Federal é que essa parte da população que estava recebendo o Auxílio Emergencial ainda não sentiu os efeitos do fim do programa. Para se ter uma ideia, ainda nesta semana, a Caixa Econômica Federal segue fazendo a liberações dos saques do benefício em questão.

A questão é o que vai acontecer quando esse dinheiro acabar para essas pessoas. Mais do que isso, há um temor sobre o que vai acontecer quando esses milhões de brasileiros perceberem que não vai ter vaga para todo mundo no Auxílio Brasil, programa que deve entrar em cena já a partir deste mês de novembro.



Por isso, essa ala acredita que o melhor a se fazer neste momento é mesmo tentar prorrogar o Auxílio Brasil. Nem que seja por mais alguns poucos meses. De acordo com eles, isso poderia acabar fazendo toda a diferença para as pessoas que estavam recebendo o benefício até o mês passado.

Mais de 25 milhões sem nada

Em entrevista recente, o próprio Ministro da Cidadania, João Roma, admitiu que cerca de 25 milhões de brasileiros que recebiam auxílios sociais do Governo Federal ficarão sem nada a partir deste mês de novembro.

Quando disse isso, o Ministro garantiu que iria procurar uma espécie de solução para essas pessoas. Só que até agora não se sabe qual seria essa ideia. Não se sabe também se o Governo desistiu de ajudar esses indivíduos.

Por isso, as pessoas que estavam no Auxílio Emergencial mas não estavam no Bolsa Família estão vivendo um clima de indefinição. Eles ainda não sabem se poderão entrar no novo benefício a partir de novembro.

Novo Auxílio não tem vaga para todo mundo

O que se sabe mesmo é que essas pessoas não conseguirão entrar no benefício neste mês de novembro. Isso porque o Governo já decidiu que só vai pagar o novo Auxílio neste primeiro momento para quem já recebia o Bolsa Família.

A chance então fica para o próximo mês de dezembro. Isso porque o Governo pretende aumentar o número de vagas no programa dos atuais 14,6 milhões para cerca de 17 milhões de brasileiros. É o que se espera até aqui.

Só que o fato é que isso não vai ser suficiente. Muita gente ainda vai acabar ficando de fora do benefício. E, como dito, ainda não se sabe o que pode acontecer com elas daqui para frente. Agora o que resta é aguardar.