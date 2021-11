Governo vai pagar benefício para 5 milhões em dezembro

O Governo Federal pretende começar dentro de mais algumas semanas os pagamentos do seu vale-gás. Esse é o programa que, como o próprio nome já diz, visa ajudar as pessoas que estão com dificuldades financeiras neste momento. A ideia é pagar pelo menos metade do valor médio nacional do botijão de 13 kg.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o primeiro pagamento deve acontecer já em dezembro. Só que no último mês do ano, os repasses ainda não estarão turbinados. A pasta afirma que vai conseguir fazer as liberações graças a um fundo que eles possuem de cerca de R$ 300 milhões.

Isso vai ser suficiente para pagar o benefício em questão para cerca de 5 milhões de pessoas. Vai ser até um pouco mais do que isso. Caso essa informação se confirme, então podemos dizer que o programa vai começar pagando para muito menos gente do que se esperava até então.

Em entrevistas recentes, os idealizadores do projeto diziam que o programa em questão deveria beneficiar cerca de 24 milhões de pessoas. Só que esses mesmos deputados deixaram uma cláusula em aberto dizendo que a quantidade de usuários deve ser decidida pelo Governo Federal com base no orçamento que eles possuírem no momento do pagamento.

Se o vale-gás atender cerca de 5 milhões de brasileiros, então dá para dizer que esse programa vai atender menos gente do que o Auxílio Brasil. Para se ter uma ideia de comparação, o novo Bolsa Família está atendendo cerca de 14,5 milhões de cidadãos. E ele ainda nem está em sua versão turbinada.



Tudo isso pode mudar

Vale lembrar, no entanto, que essa projeção de pagamentos do vale-gás para 5 milhões de pessoas é apenas uma consideração do que vai acontecer no próximo mês de dezembro. A partir de 2022, tudo pode mudar.

É que, como dito, o número de usuários vai ser esse em dezembro porque o Ministério tem apenas R$ 300 milhões para fazer esses primeiros pagamentos. Para o ano de 2022, eles deverão contar com um orçamento maior.

E os valores?

O valor do Vale-gás não é fixo. Isto quer dizer portanto que ele vai variar de acordo com o mês de repasse. Isso porque a ideia mesmo é fazer com que as pessoas recebam de acordo com a média nacional do preço do botijão.

Então se, por exemplo, o valor da média nacional for de R$ 100, então o Governo Federal pode pagar, no mínimo, R$ 50 para esses usuários. Os repasses irão acontecer a cada dois meses até que se completem 5 anos de programa.

Quem recebe o vale-gás

De acordo com o projeto em questão, o vale-gás do Governo Federal vai para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que recebam no máximo meio salário mínimo de maneira per capita.

Só quem está no Cadúnico é que vai poder receber o dinheiro. É fato que nem todo mundo que está nesta lista vai poder pegar o benefício, mas o Governo deverá selecionar todos os nomes por lá. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.