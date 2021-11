Graciele Lacerda nega ter ‘destruído’ casamento de Zezé Di Camargo e Zilu: ‘Machuca’

Os barracos da Família Camargo dava um filme, e vai virar. Na verdade, um documentário, com direito a participação de todos os parentes de Zezé, incluindo a atual mulher, Graciele Lacerda, e a ex, Zilu, juntas, num mesmo projeto.

“É o amor – Família Camargo” estreia no início de dezembro numa plataforma de streaming e trará depoimentos fortes dos membros da família, bem como Graciele negando ter sido a pivô do fim do casamento de Zezé. “O que machuca é falarem para mim: ‘você que destruiu o casamento”, diz ela, que aparece em outro momento abraçando a enteada Wanessa, que no início não aceitava a madrasta.